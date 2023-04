Al termine del successo per 2-0 in casa del Monza Sergej Milinkovic-Savic, autore del secondo gol laziale, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Oggi questi punti sono enormi, siamo ancora lì secondi, abbiamo visto ieri che l’Inter non ha vinto, speriamo che anche il Milan non vinca così manteniamo un margine più ampio. Il gol? Mi mancava tanto dopo molte critiche e parole negative, finalmente l’ho fatto e mi darà una mano enorme. Sono contento per i 3 punti e per il gol, andiamo a casa più contenti.