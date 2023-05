Partita dalle mille emozioni nell'anticipo dell'Olimpico. 2-2 tra Lazio e Lecce che può essere letto in due modi: se i biancocelesti hanno perso due punti nella corsa Champions, per come si era messa è più un punto guadagnato. Dopo aver sbagliato il rigore con Strefezza, il Lecce ha incassato la rete di Immobile, per poi reagire con Oudin che ha messo dentro la doppietta che ha ribaltato l'incontro. Nel finale un rimpallo ha premiato Milinkovic-Savic che nel recupero ha pareggiato i conti. La squadra di Sarri ha adesso 65 punti e l'Inter domani può scavalcarla raggiungendo il terzo posto provvisorio.