Nelle ultime settimane la Lazio ha rallentato la corsa verso la prossima Champions League. Le sconfitte contro Torino e Inter non sono andate giù neanche a Luca Pellegrini, che incalzato ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste analizza lo stato d'animo della squadra di Sarri: "C'è tanta voglia di riscatto dopo le ultime due partite contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti - assicura -. Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo ma, come dice sempre il mister, non era facile prima e non è impossibile ora. Abbiamo il nostro obiettivo in testa e lo portiamo avanti fino alla fine".