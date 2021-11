Lazio, Lotito: “Inzaghi? Penso ai miei problemi, ne ho già tanti”

Il presidente biancoceleste liquida l'argomento del grande ex, a margine del tour dello Stadio Olimpico

A margine della presentazione del tour dello Stadio Olimpico, Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tornato a parlare della decisione presa in estate di puntare su Maurizio Sarri come erede di Simone Inzaghi per la panchina biancoceleste: "Se l'ho scelto c'è un motivo, è un maestro di calcio. È una persona idonea per aprire un ciclo e portarlo avanti per lungo tempo. È stato riscontrato anche da lui che nella Lazio ci sono le condizioni per fare un buon calcio, non solo legato ai risultati, ma anche alla formazione dei calciatori. Ci sono le condizioni per fare bene, il nostro è un progetto a medio-lungo termine", le parole del numero uno del club capitolino. Che poi liquida così il tema del grande ex: "Inzaghi? Ho già tanti problemi, penso alle problematiche del mio club".