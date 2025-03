Dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro per mano dell'Inter, valsa l'eliminazione dalla Coppa Italia e il conseguente passaggio in semifinale dell'Inter, la Lazio di Baroni è tornata alla vittoria proprio al Meazza ma contro il Milan e in Serie A. Un successo che riposiziona i biancocelesti in zona Champions League, in attesa del match della Juventus di stasera contro il Verona. A fine partita, Gustav Isaksen, bravo a guadagnarsi il rigore che nel finale ha consegnato la vittoria ai laziali, ha parlato a Sportmediaset, dove è tornato anche sul risultato conto i nerazzurri dello scorso martedì.

"Una vittoria importante - ha detto a proposito del successo con i rossoneri -. Era importante vincere perché non abbiamo vinto le ultime tre partite e quindi per noi era troppo importante. Ora arrivano partite difficili anche in Europa, abbiamo fiducia e siamo molto felici".

