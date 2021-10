Lazio-Inter, raccolti 5mila euro per Fondacion Pupi e la Onlus di Suor Paola

Le donazioni effettuate da PlanetPay365 in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2021

Prima del match Lazio-Inter, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021, due donazioni da 5.000 euro ciascuna sono state effettuate dal partner biancoceleste PlanetPay365, piattaforma per i servizi a valore aggiunto, alla Onlus So.Spe. di Suor Paola, grande tifosa della Lazio, e alla Fondazione P.U.P.I. Onlus di Javier Zanetti. Entrambi sono scese in campo per ricevere le donazioni consegnate da Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment, la società proprietaria della piattaforma multiservizi PlanetPay365.