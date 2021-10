Lazio-Inter, ‘No Green Pass’ e sindacati: a Roma è allerta ordine pubblico

Nei prossimi giorni verrà convocato in Prefettura un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Sono giorni di alta tensione a Roma. Dopo i gravi fatti di qualche giorno fa con gli assalti alla CIGL e all'ospedale Umberto I durante la manifestazione dei 'No Green Pass', la Capitale si prepara ad un weekend non semplice con una data cerchiata in rosso: sabato 16 ottobre, giorno in cui sono in programma la manifestazione dei sindacati in Piazza San Giovanni e il match dell'Olimpico tra Lazio e Inter .

"Nei prossimi giorni verrà convocato in Prefettura un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica all’indomani di quello nazionale di mercoledì al Viminale, ma intanto si susseguono riunioni fra i vertici delle forze dell’ordine, per capire chi d’ora in poi gestirà la piazza dopo gli arresti dei vertici di FN (Forza Nuova, ndr) - aggiorna il Corriere della Sera -. Senza contare che per sabato dovrà essere organizzata la vigilanza anche per la costituzione dei seggi elettorali per il ballottaggio per il nuovo sindaco e all’Olimpico l’ordine pubblico per Lazio-Inter, per la prima volta con il 75% di capienza autorizzata".