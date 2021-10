Lazio-Inter, episodio di razzismo contro Dumfries: immagini chiare

Il video pesca un tifoso laziale mentre si esibisce nel verso della scimmia in modo plateale

Dopo i recenti episodi di Bergamo, Torino e Firenze, in attesa di conferme e, si spera, di ulteriori indagini, a Roma in occasione di Lazio-Inter si sarebbe verificato un altro caso di razzismo da parte di un tifoso. Nello specifico, un sostenitore biancoceleste, con Denzel Dumfries a 'portata di tiro', si sarebbe esibito nell'ormai tristemente classico verso della scimmia, anche in modo palese come evidenziano le immagini. Il condizionale è d'obbligo fino a ulteriori accertamenti da parte di chi dovrebbe occuparsene, anche se il video non lascia molto margine di dubbio.