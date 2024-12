Lunedì 16 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45 va in scena il big match di Serie A Lazio-Inter. Due protagoniste della lotta al vertice del Campionato di calcio si affrontano nello scontro diretto. Partita che sarà trasmessa gratuitamente da DAZN anche per gli utenti della piattaforma satellitare Tivusat: servirà avere un decoder Tivusat già attivo ed abilitato alla visione di DAZN. Non sono necessari pagamenti, registrazioni o prenotazioni.



L’ultima partita della Serie A trasmessa in chiaro risale al 13 aprile 1996, fu Juventus-Sampdoria dallo stadio Delle Alpi. La prima fu il 5 febbraio del 1950: Juventus-Milan, con i lombardi che vinsero per 7 a 1. In questo caso però, la partita fu vista solo dai telespettatori della zona di Torino, perchè i ripetitori televisivi erano installati solo nel capoluogo piemontese. Lunedì prossimo basterà sintonizzarsi sul canale 214 di Tivusat per seguire la diretta televisiva di Dazn in maniera gratuita e con la definizione della televisione satellitare.