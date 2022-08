I tifosi nerazzurri che vorranno assistere dal vivo a Lazio-Inter, gara valida per la terza giornata di Serie A, in programma venerdì 26 agosto alle 20.45, potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti dello Stadio Olimpico di Roma sul circuito VivaTicket dalle ore 16 del 19 agosto fino alle 19 del 25. "Si ricorda che per questa tipologia di tagliandi vige il divieto del cambio nominativo", fa sapere il club biancoceleste. (qui tutti i dettagli).