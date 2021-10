Lazio-Inter, biglietti in vendita da domani. Le modalità d’acquisto

La società capitolina rende note le modalità di vendita dei biglietti per la prossima sfida di campionato tra biancocelesti e nerazzurri

In attesa del ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico, dove la squadra di Sarri ospiterà l'Inter al rientro dalla sosta per le Nazionali, la società capitolina rende note le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida contro i nerazzurri. L'S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdi 8 ottobre saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Lazio - Inter in programma sabato 16 ottobre alle ore 18:00. La vendita verrà fatta in due fasi (in entrambi le fasi per chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):