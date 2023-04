Si proietta già alla gara contro l'Inter il difensore della Lazio Elseid Hysaj, che dopo la sconfitta contro il Torino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel parlando della prossima sfida di campionato coi nerazzurri a San Siro: "Ora sfideremo l’Inter in una partita bellissima da giocare. Sappiamo le nostre qualità e non vogliamo gettarle via semplicemente per una sconfitta. Non penso che una partita del genere ci possa abbattere o mettere giù di morale perché noi le nostre qualità le abbiamo fatte vedere in tutti questi mesi e non possiamo buttarle per una sola partita.

Scontri diretti? Penso che mancano otto partite e sono tante, sono tanti punti. Se facciamo i calcoli, otto partite fa eravamo giù e ora siamo secondi. Bisogna stare sempre attenti, partita per partita, fino alla fine perché sono sempre tre punti e ci sono otto gare da giocare ancora”.