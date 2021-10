Lazio, i tifosi non dimenticano l’Inter: striscioni per Anderson e Luiz Felipe

I tifosi della Lazio mostrano vicinanza ai due protagonisti della sfida contro l'Inter

"Felipe Anderson non ti curar di loro... Segna e godi!!!". È il messaggio della tifoseria La Teramo laziale - come riporta Lalaziosiamonoi.it. - che appare su uno dei due striscioni esposti sugli spalti dell'Olimpico in occasione della sfida contro il Marsiglia di Europa League, dopo il discusso episodio del gol del 2-1 contro l'Inter.