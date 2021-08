Lazaro, addio in arrivo. Il post dell’agente è inequivocabile

Max Hagmayr ha fatto intendere che è al lavoro per la partenza dell'esterno austriaco

Ore decisive per il trasferimento di Valentino Lazaro. L'agente Max Hagmayr ha postato su Instagram un'immagine che lo localizza a Milano, con netbook e smartphone in mano, con su scritto "Work in progress" e l'emoticon di una valigia. Chiara indicazione che l'addio dell'austriaco è ormai prossimo, con il Benfica favorito da una lunga trattativa con l'Inter (prestito biennale e obbligo di riscatto) e il Borussia Dortmund che osserva ma sembra in ritardo.