L’avvocato Besostri: “L’attuale Meazza risponde perfettamente agli standard”

L'ex senatore: "Le ragioni del no al nuovo stadio devono essere illustratre come quelle del sì"

A margine dell'evento organizzato presso il teatro Elfo Puccini dal comitato 'Sì Meazza', ha detto la sua sulla questione San Siro anche l'ex senatore e avvocato Felice Besostri: "La prima ipotesi per abbattere San Siro è che lo stadio attuale sia inadeguato e quindi bisogna farne uno che corrisponda agli standard. Il Meazza con gli interventi fatti e con quelli che possono essere fatti risponde perfettamente agli standard. Non c’è il dibattito pubblico che significherebbe che ci sia parità di informazioni, le ragioni del no devono essere illustrate come le ragioni del sì. Lo stadio attuale è idoneo".