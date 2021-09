L’avv. Romiti: “Progetto di Cottarelli ambizioso”

Le parole dell'avvocato

L'avvocato Massimiliano Romiti è intervenuto ai microfoni di TMW parlando dell'azionariato popolare: "Il progetto di Cottarelli è ambizioso, come di fatto nessun altro in Italia. Lo è da almeno due punti di vista: non solo si propone di entrare con una quota rilevante, sia a livello economico che verosimilmente decisionale, ma lo fa nell'ambito di una delle squadre più forti, famose e seguite d'Italia. Di tentativi allo stesso livello, almeno in Italia, non ve ne sono".