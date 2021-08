L’avv. Ioannidis: “Super League, non è finita. Arriveranno altri club”

Il legale greco: "Immagino che in futuro, se il progetto andrà avanti, aderiranno anche tedesche e francesi"

Il noto avvocato e membro del team legale dei Giochi Olimpici di Tokyo, Grigoris Ioannidis, è stato ospite della trasmissione 'Sti Sentra' sull'emittente radiofonica greca Metropolis 95.5, alla quale tra l'altro ha parlato della decisione del tribunale di Madrid in merito al ricorso dei tre club superstiti della Super League: "Il tribunale spagnolo giustifica Real Madrid e Barcellona, ​​in merito alla decisione della Uefa che impedisce alle squadre di separarsi e partecipare a un altro campionato avulso dalla Champions League. La decisione sarà giudicata dalla Corte di giustizia europea, con i giudici che terranno conto della decisione del tribunale di Madrid. Barcellona e Real Madrid non verranno penalizzati, in quanto la decisione disciplinare della Uefa non può essere eseguita e le squadre non possono essere escluse da nessuna manifestazione, né può essere comminata una sanzione".