Negli ultimi istanti di un primo tempo molto combattuto, l'Argentina ha trovato la rete del vantaggio contro l'Angola grazie a un gol dell'attaccante Lautaro Martínez, grazie all'assist di Lionel Messi. Una rete che ha permesso al capitano dell'Inter di tagliare un traguardo molto importante: quello segnato questa sera è infatti il 36esimo gol con l'Albiceleste, che gli ha permesso di superare Hernan Crespo al quarto posto nella classifica marcatori della storia della Seleccion.

D'altro canto, Messi ha raggiunto quota 401 assist in carriera e ha ampliato il suo vantaggio in vetta a questo record storico, che vede al secondo posto il brasiliano Pelé con 370 passaggi.