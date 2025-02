Ancora una gran prova di forza dei campioni d'Italia che, dopo la pessima sconfitta in casa della Juventus ritrova i tre punti contro un arcigno Genoa tra le mura del Meazza e la vetta della classifica. Primo posto che, grazie al ko del Napoli in casa del Como, resta nelle mani dei nerazzurri che da 'capolista per una notte' tornano ad esserlo almeno per una settimana, quantomeno fino allo scontro diretto proprio contro i partenopei. Ma per la sfida al Maradona Lautaro e compagni hanno tempo per pensarci e per gustarsi queste ventiquattro ore di allineamento astrale a favore. Allineamento propiziato proprio dall'argentino che con il suo gol al 78esimo ha riportato la sua Inter d'in su la vetta.

Il dieci nerazzurro ha trovato il suo primo gol in carriera contro il Grifone e ha timbrato la decima rete stagionale in Serie A, diventando il primo giocatore straniero della storia interista ad andare in doppia cifra per sei stagioni. Non può che essere lui il Man of The Match di Qatar Airways del match tra Inter e Genoa valido per la 26esima giornata di Serie A EniLive.