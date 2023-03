Un ampio segmento del racconto della vittoria dei Mondiali in Qatar di Lautaro Martinez per TyC Sports è dedicato ovviamente all'epica finale di Losail contro la Francia. Che il Toro ripercorre partendo dall'immediata vigilia: "Ho dormito molto bene prima della finale, ho parlato con la mia famiglia, ero molto tranquillo. L'unica volta che ricordo di non aver dormito è stata nella finale contro il Brasile al Maracanà. In finale mi sono divertito per oltre 80 minuti, siamo sempre stati superiori. Dopo il 2-2, la partita si è incendiata e abbiamo sofferto. Due gol dal nulla. Ai supplementari, quando torni in vantaggio, la vivi di più con calma. Poi sul 3-2 ho detto: 'Difendiamo l'angolo ed è nostro', ma è arrivato il 3-3 e ci è crollato addosso il mondo".

Momento cruciale dell'incontro, l'assurda parata di Emiliano Martinez sul tiro a botta sicura di Kolo Muani: "Ero un po' coperto, ma sì, ho visto quando l'intera panchina della Francia era entrata in campo. Con il replay ho visto come ha messo fuori la gamba, è stato ncredibile. Parata terribile che rimarrà nella memoria di tutti, fu la corona finale. Quando siamo andati ai rigori eravamo tranquilli perché Dibu è venuto a dire a tutti: 'Fai tu, io ne prendo due o tre'. Questo è importante per la fiducia del gruppo, di chi va a calciare. Il quinto rigore era il mio: bisogna essere il più calmi possibile. Ti passano per la testa milioni di cose e la porta diventa piccola come una scatola di fiammiferi. Fosse toccato a me, avevo già deciso dove calciare: forte nel mezzo, come voleva mio padre. Io non rischiavo niente, poi è questione di fortuna, se va fuori o entra. I rigori sono così...".