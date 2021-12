Lautaro punta la Roma: “Dobbiamo andare a prenderci i tre punti”

L'attaccante argentino: "Loro sono forti sul loro campo, ma la vittoria ci serve per risalire ancora in classifica"

Nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset, Lautaro Martinez ha parlato brevemente anche della grande sfida di domani a Roma contro i giallorossi di José Mourinho: "Sicuramente nel loro campo sono forti, con un allenatore importante e giocatori di qualità. Ma dobbiamo andare a Roma per prenderci i tre punti che servono per risalire ancora in classifica".