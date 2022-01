Lautaro: “Partita molto importante. Vogliamo fare felici presidente e tifosi”

Parla l'attaccante argentino: "Abbiamo le nostre qualità, dobbiamo metterle in campo"

Lautaro Martinez arriva ai microfoni di Sport Mediaset per presentare la supersfida di questa sera tra Inter e Juventus: "Quanto è importante questa partita? Tanto, oggi è molto importante per noi e per loro. E' una finale contro una squadra forte come la Juventus, ma dobbiamo essere concentrati dal primo minuto per fare la partita e far vedere quello che abbiamo preparato. Vogliamo far felici il presidente, i tifosi, le nostre famiglie e anche noi. Cosa fare per battere la Juve? Loro sono forti ma noi abbiamo le nostre qualità e dobbiamo metterle in campo. Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e cercare di vincere perché chi lo fa alza la coppa".