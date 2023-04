Cosa succede a Lautaro Martinez? L'attaccante argentino sta attraversando uno dei suoi momenti bui, in cui non riesce a trovare la porta per settimane. Ma, come sostiene la Gazzetta dello Sport, non è, come altri colleghi, la conseguenza del Mondiale che gli avrebbe tolto energie fisiche e mentali. Dopo la rassegna iridata in Qatar, infatti, il Toro ha firmato ben 8 reti nei primi due mesi del 2023. Da marzo però la musica è cambiata notevolmente, le polveri si sono letteralmente inzuppate. Dai 16 gol in 34 partite si è scesi all'unico contro il Lecce di una quarantina di giorni fa in un totale di 9 match disputati.