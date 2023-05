Autore del gol vittoria che ha permesso all'Inter di staccare definitivamente il biglietto per la finale di Istanbul, Lautaro Martinez è stato nominato miglior giocatore di Inter-Milan. Questa la motivazione del panel dei tecnici UEFA: "Ha segnato il gol, ovviamente, ma ha sempre tenuto in apprensione i difensori e ha lavorato molto duramente in fase difensiva. Un capitano vero".