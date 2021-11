Lautaro, l’ex compagno Acosta: “Resterà all’Inter a lungo, ne sono certo”

"Il digiuno in zona gol? E' un periodo così, non perderà mai la sua abilità nel segnare", ha detto il giocatore che ha condiviso il campo col Toro ai tempi del Liniers

"Sono convinto che Lautaro resterà a Milano per molto tempo. Parla molto bene dell’Inter, lui e la sua famiglia sono molto felici lì. Ogni giocatore sogna di vincere la Champions League e i Mondiali: sia l’Inter sia l’Argentina possono lottare per questi obiettivi". Lo ha detto Julio Acosta, ex compagno del Toro ai Liniers, nel corso di un'intervista con la Gazzetta dello Sport.