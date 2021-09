Lautaro a ITV: “Prendiamo quanto di buono fatto stasera. Testa al Bologna”

"Se non fai gol alla fine vengono premiati gli avversari. Vogliamo regalare la prima vittoria ai tifosi", ha assicurato Lautaro

Amareggiato Lautaro Martinez per la sconfitta in extremis rimediata contro il Real Madrid a San Siro. L'attaccante argentino si racconta ai microfoni di Inter TV dopo l'esordio stagionale in Champions League: “Sappiamo cosa significa questa competizione e chi stavamo affrontando, se non fai gol alla fine loro, come è successo, vengono premiati - ha esordito il Toro -. Dobbiamo restare concentrato, continuare a lavorare e andare sempre avanti. Dobbiamo migliorare le cose che abbiamo fatto male ma prendere anche le cose che abbiamo fatto di buono stasera, che sono state tante. Il Bologna? È una squadra complicata che gioca molto sul piano fisico, dobbiamo riposare e poi pensare alla prossima partita. I tifosi sono sempre vicini a noi, speriamo di regalare loro presto una vittoria come meritano”.