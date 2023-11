Fa tutto da solo (o quasi) Lautaro Martinez, sempre più traino di un'Inter crescente sotto il segno del Toro. Anche con l'Atalanta non manca la sigla del capitano che proprio contro i cugini nerazzurri interrompe un digiuno, se così vogliamo definirlo, lungo due giornate (contro il Salisburgo in Champions e contro la Roma in campionato). Due gol contro la Dea, di cui uno però annullato per fuorigioco, e una gran prestazione deliziata da qualche solito tocco di classe che lo contraddistingue, omaggiata anche dalla Lega Serie A sui social. "Tu mi fai girar, tu mi fai girar" sembra voler sottintendere la didascalia a base di emoji.

