Lautaro Martinez è stato nominato da un Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA come MVP di Feyenoord-Inter, gara in cui ha trovato il gol che gli ha permesso di diventare il bomber nerazzurro all time in Champions League. "E' stato molto intelligente nella costruzione del gioco, calandosi negli spazi intermedi per collegare gli attacchi e coordinando molto bene la pressione alta, il che ha avuto un impatto enorme sullo slancio della partita", la motivazione del premio.