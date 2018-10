Al termine della partita vinta per 4-0 contro l'Iraq, dove ha aperto le marcature con un bel colpo di testa, Lautaro Martinez si presenta ai microfoni di TyC Sports per un breve commento del match: "Gare così sono importanti per continuare a prendere fiducia e conoscere meglio i compagni. Stiamo facendo un lavoro importante durante la settimana, lavoriamo sulle idee di un allenatore che starà con noi per queste gare. E' fondamentale cominciare così". Il Toro ha un appunto da fare sul campo di gioco: "Era molto secco, la palla non correva bene".

Adesso l'Argentina è attesa dalla sempre caldissima sfida contro il Brasile: "Da domani analizzeremo il loro gioco. Sarà un avversario molto difficile, dobbiamo continuare a lavorare per ottenre il meglio".

VIDEO - E' SUBITO LAUTARO: GOL AL 18' DI IRAQ-ARGENTINA

VIDEO - E' GIA' DERBY: INTER-MILAN NELL'1vs1!