Nel corso dell'intervista rilasciata a Star+, Lautaro Martinez è tornato anche sulla serie di rigori contro la Francia che ha deciso la finale dell'ultimo Mondiale in Qatar. Rivelando lo stato d'animo di Gonzalo Montiel, l'autore del penalty decisivo: "Stava male, piangeva nel momento in cui Scaloni dava l'ordine di tirare. Io dovevo calciare per ultimo, come contro i Paesi Bassi, mentre lui era il quarto. Mentre camminavamo, l'allenatore continuava a chiedergli se stava bene. Quando Dibu Martinez ne aveva già preso uno, gli ho chiesto di lasciarmi il quarto. Ha iniziato a camminare e mi ha detto di no con la testa. Avrei voluto dargli un calcio. Oppure speravo che sbagliasse così arrivavamo al quinto", dice ridendo.

Il Toro conferma poi la sua intenzione su come calciare l'eventuale rigore: "Avevo già deciso: se fosse stato il mio turno, avrei calciato forte, alto, alla sinistra del portiere. Più aperto perché Hugo Lloris non si tuffa alto. E avrei sempre aspettato un po'. Non mi sarei fermato perché immaginavo che mi avrebbe visto durante la gara coi Paesi Bassi. Avevo già la decisione".