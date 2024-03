Riconoscimento a domicilio per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, votato come 'Calciatore del mese' di febbraio per la Serie A, è stato infatti premiato dal direttore generale dell'AIC Gianni Grazioli al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Gli scatti del Toro con il premio tra le mani vengono riproposti sui social dell'Assocalciatori.

