Lautaro a Sky: “Io il futuro dell’Inter? Speriamo. Lotto per questa maglia”

Le parole dell'argentino dopo il 2-0 rifilato al Venezia

"Movimento molto positivo per noi. Oggi partita dura, con pioggia, ma siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto e di portare questi tre punti importantissimi a Milano. Dobbiamo spingere in classifica visto che siamo sotto". Così Lautaro Martinez a Sky dopo il successo di Venezia.

"Dobbiamo continuare così, ora è impossibile dire se possiamo rivincerlo o meno. Dopo tanti anni siamo andati avanti in Champions, ma in campionato siamo partiti un po' male. Ora abbiamo più maturità in ogni partita che ci permette di risalire la classifica".