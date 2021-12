Lautaro a InterTV: “Segnale importante per il campionato, avanti fino a Natale”

"Siamo felici, giochiamo un calcio che piace alla gente", ha aggiunto l'attaccante nerazzurro

Ai microfoni di InterTV nel postpartita di Inter-Spezia 2-0 è il nerazzurro Lautaro Martinez a commentare il match che ha visto i nerazzurri vincitori e in controllo per tutti i 90': "Stasera era importante, abbiamo fatto un’ottima partita. Il campo non era in ottime condizioni, in quelle che vorremmo e in cui possiamo fare il meglio. Ma l’Inter ha fatto un’ottima partita di pressione contro una squadra che era tutta dietro. Abbiamo trovato meno spazio del solito, ma l’importante è che abbiamo vinto”.