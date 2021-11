Lautaro a InterTV: “Qualificazione a un passo, la aspettiamo con ansia”

Le parole dell'attaccante interista ai canali ufficiali del club

Ancora una vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi che vale quasi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, in attesa del risultato di questa sera tra Sheriff e Real Madrid. A commentare quanto ottenuto tra le mura del Meazza questa sera è Lautaro Martinez che a Inter TV si dice "molto contento - come il resto della squadra - per questa vittoria perché era troppo importante per noi. Per quanto riguarda la classifica, il passaggio del turno… Quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare che era vincere con la nostra gente a casa nostra".