Lautaro a InterTV: “Punto guadagnato ma volevamo vincere. Dobbiamo continuare a lavorare”

Dopo Dimarco, anche il Toro Martinez ha analizzato ai canali ufficiali del club quanto raccolto oggi con l'Atalanta

"Sono contento per il gol ma non siamo riusciti a portare a casa questa partita quindi dobbiamo lavorare e continuare a crescere perché eravamo in vantaggio, in casa, ma non siamo riusciti a tenerlo. Vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare". Così Lautaro Martinez, intervenuto a Inter TV nel post-partita, analizza il 2-2 ottenuto al Meazza nella gara di questo pomeriggio contro l'Atalanta.