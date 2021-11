Lautaro a InterTV: “Lavoro per il bene del club, ma sono contento per il gol”

"Correa mi aveva promesso l'assist e ha mantenuto la parola", ha aggiunto

Ritorno in campo al cardiopalma per l'Inter di Simone Inzaghi che ritrova una grandissima vittoria contro il Napoli primo della classe grazie ad un tris chiuso da Lautaro Martinez, autore del terzo nonché fondamentale score dei nerazzurri che valgono i tre punti. "Sono contento per il mio gol, ma l’importante era che l’Inter vincesse e stasera lo abbiamo fatto contro una grande squadra - ha detto a InterTV -. Correa? Mi aveva detto prima della partita che mi avrebbe regalato un assist e ha mantenuto la parola, sono molto contento per lui perché ha giocato e ha fatto bene. Lavoriamo per il bene dell’Inter, sempre”.