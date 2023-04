MVP di Inter-Benfica 3-3, Lautaro Martinez si presenta davanti ai microfoni di UEFA.com per esternare tutta la sua soddisfazione per il raggiungimento della semifinale di Champions: "Sono contento della mia performance e della qualificazione perché era un obiettivo che avevamo in testa. C'è un po' di amarezza per il finale perché abbiamo pareggiato una gara che stavamo dominando. Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto un grande lavoro, sicuramente i due gol di vantaggio che abbiamo fatto a Lisbona ci hanno permesso di fare una strategia per il ritorno. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni".