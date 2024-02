Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport dopo il successo sulla Juve: "Era una gara molto importante per la classifica e il nostro percorso, affrontavamo la prima inseguitrice. Abbiamo fatto noi la partita in entrambe le fasi, dobbiamo migliorare ma sono contento perché i tre punti oggi hanno un peso importante. Thuram? E' un attaccante incredibile, è completo. Un ragazzo che si impegna tantissimo anche in allenamento. Abbiamo trovato un giocatore importante per il nostro club, siamo contenti di averlo con noi. Vogliamo proseguire il percorso, è difficile giocare così con squadre che giocano basse. Faccio i complimenti a lui e a tutta la squadra per la prova di oggi. Sento tutte le partite ugualmente. Prima delle gare soffro tanto, tantissimo, voglio entrare subito in campo. Sono contento perché cerco di dare il massimo, suono ripetitivo. Cerco di dare il 100% per far felici i nostri tifosi".

Sulle tre partite in una settimana: "Siamo coinvolti tutti, il gruppo è unito, la squadra è forte. Teniamo un livello alto, sono tranquillo per questo discorso, il mister è bravo. Sarà difficile, ma cercheremo di recuperare velocemente".