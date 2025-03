Lautaro Martinez, MVP del match contro il Feyenoord, commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 2-0 in casa del Feyenoord: “La prima parola che mi viene in mente ora è orgoglio, ho lavorato tantissimo. Da quando sono arrivato qui non avevo mai pensato di raggiungere questo traguardo, un giocatore lavora prima per i traguardi di gruppo e poi quelli personali che sono speciali. Lo dedico alla mia famiglia”.

Ci racconti il gol?

“Ho visto la respinta, poi è stato bravo Zielinski a passarla. Quando ho visto che non avevo nessuno dietro, ho stoppato e ho cercato di calciare il più veloce possibile e, per fortuna è andata all’incrocio. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma questo gruppo ha dimostrato grande carattere e grande compattezza”.

Una vittoria importante per il gruppo.

“In questo ultimo periodo abbiamo avuto delle difficoltà, ma questo gruppo, ancora una volta, ha dimostrato grande carattere, grande personalità, grande unione e, secondo me, questa cosa è la caratteristica principale di questo gruppo: quando abbiamo bisogno, è il gruppo che c'è. Quindi, questa vittoria è merito di tutti”.