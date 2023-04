C'è anche Lautaro Martinez tra i protagonisti nerazzurri intervistati da Inter TV dopo il raggiungimento delle semifinali di Champions League: "Sono molto contento - dice il Toro -. Ho visto che Dimarco ha stoppato e ha visto il mio movimento, sono contento. Abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo".

Nono gol in Champions, non male.

"Era da tanto che non segnavo, sono contento perché è servito per aiutare la squadra. Sono felice per il lavoro che faccio ogni giorno, dobbiamo continuare così".

Hai aiutato molto la squadra, è una vittoria del gruppo?

"Sì, è importante perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante per l'Inter e per noi. Dobbiamo recuperare i punti persi in campionato, poi penseramo al Milan. Sono felice della prestazione, fisicamente stavo bene. Voglio giocare sempre ma un po' di riposo ogni tanto fa bene, sono contento della prestazione".

Qual è la qualità più grande di questo gruppo?

"La testa e la personalità, abbiamo passato il turno a Lisbona. Lì abbiamo fatto una gara di cuore e da squadra compatta, che è quello che ci sta mancando in campionato. Ora dobbiamo recuperare punti, ma in questa maniera sarà più facile".

C'è stato un momento chiave in questi 180'?

"Il secondo gol a Lisbona, quello è stato il momento importnate, e poi il 2-1 che ho fatto oggi. Sono tanti momenti importanti, ma sono felice perché abbiamo passato il turno".

Che messaggio mandi ai tifosi?

"Li ringrazio perché ci stanno dietro anche quando le cose non vanno bene".