Intervistato da Inter TV, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez commenta il 2-2 maturato stasera all’U-Power Stadium, risultato sicuramente non soddisfacente per l’Inter: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo potevamo fare meglio. Poi ci sono stati degli episodi negativi. Dopo 4-5 anni di VAR non ci possono essere ancora questi episodi. Sicuramente dobbiamo chiudere le partite prima, altrimenti bisogna tenere la partita perché abbiamo perso già tanti punti e non possiamo perderne altri".