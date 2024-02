Lautaro Martinez a fine gara a DAZN commenta la schiacciante vittoria sulla Salernitana: "Una bella sensazione, la squadra sta dimostando un livello alto e chi entra fa bene come chi gioca. Sono contento perché l'Inter è a un grande livello e dobbiamo continuare così. Ora dobbiamo pensare solo a noi stessi, passo dopo passo, lavorare a testa basso tutti nella stessa direzione che ci porterà al nostro obiettivo. Ora la Champions. Abbiamo cambiato un po' di cose rispetto all'anno scorso ma dobbiamo pensare a fare meglio in ogni partita, martedì sarà importante anche in vista del ritorno a Madrid, recuperare le energie e fare una partita di intensità.

In campo ci divertiamo tanto ma non deve essere un motivo di relax ma solo motivo di gioia perché le cose vanno come vogliamo e dobbiamo continuare così, testa bassa e pedalare e pensare sempre in grande. I miei record? Sono molto contento dei miei numeri, sono arrivati qui e non mi aspettavo questo amore nei miei confronti, sono contento, la mia famiglia anche. Il rinnovo? Dobbiamo limare un po' di dettagli".