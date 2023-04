Ancora un lunch match per l'Inter di Simone Inzaghi che tra qualche minuto ospiterà la Lazio tra le mura amiche di San Siro. A presentare il match a DAZN, prima del fischio d'inizio, è Lautaro Martinez. Di seguito le sue parole: "Saranno tutte partite importanti da qui alla fine perché abbiamo perso tantissimi punti. Questa lo sarà un po' di più delle altre perché la Lazio è un avversario tosto, però dobbiamo lavorare sempre pensando avanti. Dobbiamo affrontare questa partita in maniera corretta perché questi tre punti sono fondamentali".

Come vedi Lukaku? Sta tornando?

"Sicuramente Romelu sta lavorando tantissimo dopo l'infortunio, sta lavorando ogni giorno di più e abbiamo bisogno di lui come di tutti in questo finale di stagione".