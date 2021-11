Lautaro a DAZN: “Stasera serve lucidità per mettere in campo quanto preparato”

Le considerazioni di Lautaro a DAZN poco prima del derby

A pochi minuti dal derby di Milano, Lautaro Martinez parla a DAZN. "Dzeko? Lui è un giocatore di esperienza, sa cosa deve fare, parliamo tutti i giorni. Lui mi dà sempre una mano. E io guardo un giocatore che ha fatto una carriera incredibile. Oggi dobbiamo avere la testa lucida per mettere in campo quanto preparato in settimana in modo da portare a casa i tre punti che ci servono tanto", dice il Toro.