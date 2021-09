Lautaro a DAZN: “Più responsabilità senza Lukaku? Do il massimo per l’Inter”

"Quando crei tanto e poi non vinci rischi di pagare, dobbiamo stare cattivi e concentrati fino all’ultimo secondo", ha aggiunto il Toro

A pochi minuti da Inter-Bologna, ai microfoni di DAZN è intervenuto l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez che presenta così il match che segnerà l'esordio dal 1' in tandem con Joaquin Correa: "Con Correa abbiamo già fatto un paio di partite in Nazionale, quindi ci conosciamo. All’Inter abbiamo fatto due allenamenti, oggi dobbiamo entrare in campo e dimostrare di poter fare il meglio per vincere. Dobbiamo essere più concentrati e cattivi in avanti, le opzioni le abbiamo. Quando crei tanto e poi non vinci rischi di pagare, dobbiamo stare cattivi e concentrati fino all’ultimo secondo".