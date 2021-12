L’attacco di Mourinho: “Cristante non è Bonucci, deve andarci piano con gli arbitri”

Le parole del tecnico portoghese al termine di Roma-Spezia

"Ho detto a Cristante di andarci piano con l’arbitro perché lui non è Bonucci o non è un giocatore che ha uno status che può permettersi certe cose con il direttore di gara". La frase è di Josè Mourinho, molto critico al termine di Roma-Spezia di ieri sera per i tanti cartellini gialli rimediati dai suoi giocatori in questa prima parte del campionato. “Per quanti cartellini prendiamo sembriamo una squadra di assassini”, ha detto senza giri di parole lo Special One.