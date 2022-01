L’Atalanta saluta Gosens: “Grazie di tutto Robin, in bocca al lupo”

"Il suo nome resterà per sempre nella storia del Club, così come i suoi gol, tanti e importanti" si legge nella nota della Dea

Dopo l'annuncio dell'Inter, anche l'Atalanta comunica "la cessione del calciatore Robin Gosens all’Inter a titolo temporaneo con obbligo di riscatto - come si legge nella nota pubblicata dal club bergamasco tramite i canali ufficiali -. Arrivato nel 2017 dall’Olanda, con impegno, serietà e temperamento si è conquistato un ruolo da protagonista in queste stagioni in nerazzurro contribuendo al raggiungimento di traguardi prestigiosi e indimenticabili. Il suo nome resterà per sempre nella storia del Club, così come i suoi gol, tanti e importanti: uno su tutti, quello della magica notte di Champions League ad Anfield. Grazie di tutto, Robin, e in bocca al lupo per questa nuova esperienza".