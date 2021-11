L’ass. Riva: “Inter e Milan, giusto pensare ad uno stadio su livelli europei”

Parla la nuova responsabile dello Sport di Palazzo Marino: "Lo stadio è solo il 12% del progetto di riqualificazione di San Siro"

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Martina Riva, nuovo assessore allo Sport del Comune di Milano, tifosa milanista oltre che dell'Olimpia Milano di pallacanestro, parla non solo della sua attesa per il derby di questa sera parla anche del progetto legato al nuovo stadio di San Siro: "Come mi immagino il quartiere tra 10 anni? Riqualificato, rivitalizzato, un distretto al servizio della città. Lo stadio è solo il 12% del progetto di riqualificazione. È una partita che gioca sostanzialmente l’urbanistica. Giusto ascoltare gli interlocutori del mondo del calcio. Inter e Milan hanno ragione a pensare a uno stadio sul livello di quelli europei. Io sono romantica e da tifosa milanese sono legata a San Siro".