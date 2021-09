Lasarte sull’assenza di Sanchez: “Non possiamo focalizzarci sulle lamentele”

Il commissario tecnico della nazionale cilena non vuole soffermarsi troppo sulla pesante assenza dell'attaccante dell'Inter

L'assenza di Alexis Sanchez nel ritiro del Cile per tre importanti partite di qualificazione ai prossimi Mondiali pesa e tanto, l'attaccante cileno sta recuperando da un problema al polpaccio e ha dovuto marcare visita nella lista dei convocati. Interpellato sull'argomento, il Ct della Roja, Martin Lasarte, ha risposto in modo quasi rassegnato: "Non possiamo focalizzarci sulle lamentele, dobbiamo andare avanti e fare come possiamo e con quello che abbiamo".