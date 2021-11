Lasarte si fida del suo Cile: “Il gruppo è in ottime condizioni e in fiducia”

Il ct della Roja parla in conferenza stampa prima della sfida contro l'Ecuador

Martín Lasarte crede nel suo Cile. Alla viglia della sfida contro l'Ecuador, il ct della Roja presenta il match con fiducia: "Il gruppo lo vedo bene, fiducioso, unito, in ottime condizioni. Tutti remano nella stessa direzione. Sembra scontato, ma nel calcio di oggi non è così. L'Ecuador è una squadra difficile da affrontare, con caratteristiche diverse da quelle del Paraguay".

In merito ai messaggi di Arturo Vidal nei confronti di una parte della stampa, invece, Lasarte ha preferito non approfondire, anche se ha precisato che "quando ho detto 'paese' su chi ci considerava eliminati parlavo di uruguaiani, non di cileni".